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Переговоры между Индией и ЕАЭС по ЗСТ начнутся в 2018 году

7 февраля 2018, 12:54

30-31 января в Нью-Дели прошли технические консультации с участием представителей Индии и ЕАЭС.

Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по созданию зоны свободной торговли начнутся в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

По словам собеседника агентства, 30-31 января этого года в Индийском институте внешней торговли в Нью-Дели прошли технические консультации с участием представителей Индии и ЕАЭС. Они были посвящены обсуждению регламента работы в преддверии начала переговоров о будущем соглашении о ЗСТ.

"Думаю, они были полезны для сторон, а сами переговоры начнутся в этом году", — сказал Тарасюк, подводя итоги прошедших консультаций.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Желание создать ЗСТ с ЕАЭС ранее выразили уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия.

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев


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