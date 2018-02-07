Назарбаев может получить пожизненное право возглавлять Совбез

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить пожизненное право возглавлять Совет Безопасности. Об этом говорится в проекте закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

«Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности», - говорится в статье 4 «Состав Совета Безопасности» проекта закона.

Членами Совета Безопасности по должности являются:

1) Президент Республики Казахстан;

2) Председатель Сената Парламента Республики Казахстан;

3) Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

4) Премьер-Министр Республики Казахстан;

5) Государственный Секретарь Республики Казахстан;

6) Руководитель Администрации Президента;

7) Секретарь Совета Безопасности;

8) Генеральный Прокурор Республики Казахстан;

9) Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

10) Министр иностранных дел Республики Казахстан;

11) Министр обороны Республики Казахстан;

12) Министр внутренних дел Республики Казахстан.

Членство в Совете Безопасности определяет высокий статус входящих в него должностных лиц. В служебных удостоверениях должностных лиц, являющихся членами Совета Безопасности, перед надписью о занимаемой должности производится запись: «Член Совета Безопасности Республики Казахстан».

Совет Безопасности Республики Казахстан является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.