Назарбаев может получить пожизненное право возглавлять Совбез
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить пожизненное право возглавлять Совет Безопасности. Об этом говорится в проекте закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан», передает Zakon.kz.
«Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности», - говорится в статье 4 «Состав Совета Безопасности» проекта закона.
Членами Совета Безопасности по должности являются:
1) Президент Республики Казахстан;
2) Председатель Сената Парламента Республики Казахстан;
3) Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
4) Премьер-Министр Республики Казахстан;
5) Государственный Секретарь Республики Казахстан;
6) Руководитель Администрации Президента;
7) Секретарь Совета Безопасности;
8) Генеральный Прокурор Республики Казахстан;
9) Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
10) Министр иностранных дел Республики Казахстан;
11) Министр обороны Республики Казахстан;
12) Министр внутренних дел Республики Казахстан.
Членство в Совете Безопасности определяет высокий статус входящих в него должностных лиц. В служебных удостоверениях должностных лиц, являющихся членами Совета Безопасности, перед надписью о занимаемой должности производится запись: «Член Совета Безопасности Республики Казахстан».
Совет Безопасности Республики Казахстан является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.
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