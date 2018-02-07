Газель опрокинулась на бок в Алматы
По словам водителя, виной всему "подрезавшая" его Toyota Camry.
В Алматы на улице Саина на бок опрокинулась "Газель", сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам водителя, он следовал по Саина в северном направлении. Все это время за ним ехала Toyota Camry. Под развязкой проспекта Абая водитель легковушки начал мигать фарами, собираясь пойти на обгон. Однако перестраиваться было некуда и "Газель" продолжила движение по своей полосе.
Выехав из под развязки, водитель Camry обогнал "Газель", перестроился перед ней и резко нажал на тормоза. Чтобы избежать столкновения с Toyota, мужчина выкрутил руль, потерял управление над "Газелью" из-за чего автомобиль опрокинулся на бок. По словам водителя, Toyota Camry скрылась с места происшествия.
В ДТП обошлось без пострадавших.
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