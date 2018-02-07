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В Таразе полицейский автомобиль врезался в экскаватор и дерево

7 февраля 2018, 13:24

В результате ДТП сотрудник полиции и его пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу.

В Таразе полицейский автомобиль столкнулся с экскаватором-погрузчиком и отлетел в дерево, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Жамбылской области.

ДТП произошло 2 февраля после девяти часов вечера на пересечении улиц Майлина — Аль-Фараби. Старший сержант полиции за рулем служебного автомобиля совершил столкновение с задним ковшом экскаватора-погрузчика. Водитель погрузчика, 50-летний житель Тараза, при совершении маневра не пропустил встречный автотранспорт, вследствие чего полицейский автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП сотрудник полиции и его пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу №1 города Тараза.

Известно, что погрузчик принадлежит ТОО "Жасыл-Ел Тараз".

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Евгений Одиноков


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