В Таразе полицейский автомобиль врезался в экскаватор и дерево
В результате ДТП сотрудник полиции и его пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу.
В Таразе полицейский автомобиль столкнулся с экскаватором-погрузчиком и отлетел в дерево, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Жамбылской области.
ДТП произошло 2 февраля после девяти часов вечера на пересечении улиц Майлина — Аль-Фараби. Старший сержант полиции за рулем служебного автомобиля совершил столкновение с задним ковшом экскаватора-погрузчика. Водитель погрузчика, 50-летний житель Тараза, при совершении маневра не пропустил встречный автотранспорт, вследствие чего полицейский автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП сотрудник полиции и его пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу №1 города Тараза.
Известно, что погрузчик принадлежит ТОО "Жасыл-Ел Тараз".
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Евгений Одиноков
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