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В Киеве призвали убрать советский герб с монумента "Родина-мать"

7 февраля 2018, 14:03

Никто этот памятник демонтировать не будет.

Глава украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович призвал убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в Киеве в рамках декоммунизации, передает РИА Новости.

"Что касается "Битькивщины-матери" ("Родина мать" — ред.), очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства или срезанием, то ли наложением", — заявил директор Института национальной памяти в эфире украинского телеканала "Прямой".

Вятрович отметил, что Киев "отстает" и в переименовании улиц. "Меня удивляют заявления некоторых депутатов Киевского городского совета, в частности, "Блока Порошенко", которые говорят о том, что достаточно этих переименований. Мы будем говорить, что достаточно этих переименований, только тогда, когда в полной мере будет выполнен закон о декоммунизации. Еще, по крайней мере, несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого в Киеве остаются и требуют переименования", — подчеркнул он.

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", а имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Фото: © РИА Новости / Александр Максименко


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