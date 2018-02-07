Депутат предложила рассмотреть возможность введения в РК частного лесопользования

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ольга Шишигина подняла проблемы лесных учреждений в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопросы охраны, пользования и воспроизводства леса в настоящее время не получают должного внимания со стороны соответствующих государственных органов. О проблемах в этой сфере уже неоднократно упоминалось в запросах наших коллег в адрес правительства страны», - сказала она, оглашая депутатский запрос к вице-премьеру-министру сельского хозяйства РК.

По ее словам, неудовлетворительной остается работа местных акиматов.

«Проведенный МСХ РК анализ в 123 учреждениях лесного хозяйства, переданных акиматам показал, что за эти годы местными властями меры по улучшению состояния лесного хозяйства практически не принимались. Лесные учреждения финансируются по остаточному принципу, материально-техническое оснащение составляет 64% от нормативного, ухудшился качественный состав работников лесного хозяйства, наблюдается отток квалифицированных кадров, объемы воспроизводства лесов сокращаются», - указала парламентарий.

О. Шишигина напомнила, что об этом говорилось на заседании правительства в ноябре прошлого года.

«Серьезные проблемы имеются в деятельности самих лесных учреждений. В январе текущего года в период выезда в Восточно-Казахстанскую область группа депутатов Мажилиса Парламента посетила республиканское «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК. В ходе встречи с работниками резервата были подняты проблемные вопросы, касательно нехватки государственных инспекторов, техники, оплаты труда, а также размерами сборов за посещение Особо охраняемой природной территории и другие», - проинформировала она.

«Принимая во внимание вышесказанное, считаем необходимым принять меры по созданию рабочей группы для анализа и выработки рекомендации по принятию комплексных мер, направленных на совершенствование работы всего лесного хозяйства и Особо охраняемых природных территорий страны; пересмотреть нормы потребности в пожарной технике и вооружении лесных пожарных станций; изучить возможность введения альтернативного госварианту частное лесопользование, на основе конкурса и лицензирования и другие», - заключила депутат.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Atameken Business Channel