СМИ уточнили число пострадавших при землетрясении на Тайване

Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване возросло до 247 человек, еще 82 не выходят на связь и числятся пропавшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее сообщалось о четверых погибших, 225 пострадавших и 145 пропавших.

Спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из частично или полностью обрушившихся зданий, наиболее опасная ситуация сохраняется в здании, где располагался отель. Первые этажи здания были разрушены в результате толчков, из-за чего все здание не обрушилось, но осело и наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент не известно, сколько человек могут находиться внутри него.

Спасатели оцепили периметр и пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания специальными балками и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции. Согласно имеющимся данным, из здания были эвакуированы почти 120 человек.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.

Фото: © AFP 2018 / Yang Jen-Fu