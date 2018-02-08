Денежные переводы MoneyGram теперь доступны в режиме онлайн

С запуском MoneyGram клиенты Altyn-i смогут отправлять деньги в режиме онлайн в 200 стран мира в любое удобное для них время, а доступны средства будут уже через 10 минут.

Altyn-i, благодаря партнерству с MoneyGram, станет первым банком на территории РК, который предоставит возможность совершать переводы онлайн в любую страну, не тратя время на поездки в банковские отделения.

С запуском MoneyGram клиенты Altyn-i смогут отправлять деньги в режиме онлайн в 200 стран мира в любое удобное для них время, а доступны средства будут уже через 10 минут. Это важное и инновационное решение в рамках концепции цифрового банка, которое обеспечит клиентов еще одним удобным способом перевода денег онлайн, без посещения отделений и филиалов.

Средства, отправленные с помощью MoneyGram, могут быть получены, как правило, в течение нескольких минут после отправки в любом из почти 350 000 отделений, в зависимости от часов работы агентов компании и установленных в той или иной стране местных законов и правил.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом уже сейчас, необходимо стать клиентом Altyn-i банка, пройдя онлайн регистрацию на сайте www.altyn-i.kz или через мобильное приложение, доступное для iOS и Android.

Об Altyn-i bank

Altyn-i — первый цифровой банк в Казахстане, созданный в 2016 году, который предоставляет все виды банковских услуг, начиная с открытия счетов в течение 10 минут, оформления кредитов и кредитных карт онлайн до выпуска справок и оплаты всевозможных услуг.

О MoneyGram International

Компания MoneyGram International – глобальный поставщик инновационных услуг в сфере денежных переводов, используемый для финансовой связи с друзьями или семьей.