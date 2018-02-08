Норвежцы привезли на Олимпиаду препараты от астмы

Накануне журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, который известен разоблачениями спортсменов в приёме допинга, выразил уверенность, что в Норвегии атлеты регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.

Сборная Норвегии взяла на Олимпийские игры в Пхенчхан более шести тысяч доз противоастматических препаратов.

Отмечается, что среди лекарств скандинавских спортсменов значатся 1800 доз симбикорта, по 1200 — альвеско, сальбутамола и атровента. Также в норвежской аптечке 360 доз вентолина.

Препараты предназначены только для тех членов команды, которые будут здоровы на момент приезда в Южную Корею. Спортсмены, страдающие астмой, используют собственные лекарства.

С 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело частичный запрет на использование сальбутамола. В случае наличия терапевтического исключения спортсмены могут употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток.

Летом 2016 года норвежский лыжник Мартин Сундбю был уличен в превышении допустимого уровня сальбутамола. WADA дисквалифицировало его на два месяца. Тогда же сообщалось, что многие лидеры сборной Норвегии применяют лекарства от астмы на основе сальбутамола. После этого ряд стран обратился в WADA с просьбой изучить феномен норвежских спортсменов-астматиков.

Фото: ИноСМИ

Источник: Lenta.ru