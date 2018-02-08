Количество зараженных норовирусной инфекцией в Пхенчхане возросло до 86 человек

Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года заявил, что в среду количество заболевших норовирусной инфекцией в южнкорейском Пхёнчхане возросло до 86 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse.

"6 февраля у нас было 32 случая, но сегодня у нас еще 54 случая, всего 86 случаев норовируса", - сказал директор южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний Ким Хюнь Юнь. Из числа заболевших трое занимались приготовлением еды в медиа-деревне. Отмечается, что вода и продукты являются основными переносчиками заболевания.

"Самое главное, что случаев заражения спортсменов не зафиксировано, - сказал Ким Хюнь Юнь. - Мы делаем все возможное, чтобы предупредить возможное заражение, которое может помешать им выступить на Играх".

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Фото: ИА Regnum