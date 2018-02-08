Бердыбек Сапарбаев пригрозил расторгнуть контракт с АDA Ойл
Представитель компании ответил, что не смог исполнить контрактные обязательства из-за низких объемов добычи и низкой доли экспорта - вместо ожидаемых 70 процентов компания экспортировала 40%.
В ходе совещания по вопросам исполнения контрактных обязательств недропользователями аким области Бердыбек Сапарбаев призвал к ответу руководство нефтяной компании "АDA Ойл" за неисполнение контрактных обязательств, сообщает "Казинформ".
Представитель компании ответил, что не смог исполнить контрактные обязательства из-за низких объемов добычи и низкой доли экспорта - вместо ожидаемых 70 процентов компания экспортировала 40%.
"В течение двух лет вы обещаете и не выполняете обязательства по контракту. Мы будем обращаться по расторжению контракта, доля экспорта - это общая причина. Вы должны пересмотреть контрактные обязательства, в течение квартала вы должны их выполнить. Министерство энергетики поддерживает практику по расторжению контрактов", - отметил аким.
В целом по Актюбинской области было расторгнуто 5 контрактов, а по республике 40 контрактов с недобросовестными недропользователями. Также на совещании аким области Бердыбек Сапарбаев попросил вице-министра энергетики РК Махамбета Досмухамбетова о проведении геологоразведочных работ в Актюбинской области.
"Мы просим министерство о проведении геологоразведки, мы готовы софинансировать, ведь недра под землей должны работать на благо населения", - сказал аким.
Также он добавил, что АО "СНПС Актобемунайгаз" выразило готовность выделить средства на бурение и скважины.
Фото: LinkedIn
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