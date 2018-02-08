Билли Сондерс признался, что фанатеет от Головкина

Признание британского боксера Билли Джо Сондерса в его готовности молиться за победу казахстанца Геннадия Головкина в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в мае этого года заставляет вспомнить библейское изречение "Пути Господни неисповедимы": летом прошлого года британец открыто "фанател" за оппонента GGG, передает Sputnik Казахстан.

"Я знаю, чего хочу. Я хочу победителя боя Головкин — "Канело". Пожалуйста, Господи, пусть победит Головкин — просто потому что он победил в первом бою", — цитировал в среду сайт BoxNation чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, обладателя единственного значимого чемпионского пояса в этой весовой категории, который не принадлежит казахстанскому боксеру, Сондерса.

Готовность британца молиться за победу GGG во втором поединке с "Канело" (первый, как известно, завершился осенью прошлого года вничью и ознаменовался судейским скандалом, когда одна из трех рефери отдала победу мексиканцу с фантастическим даже с точки зрения команды Альвареса счетом) умиляет. Потому что в июне прошлого года Сондерс не сомневался в победе мексиканца в осеннем бою: потому что он моложе Головкина, потому что "Канело" " молодой и свежий", а главное — из-за цвета волос мексиканца.

"Думаю, выиграет "Канело". Просто потому, что он рыжий", — заявлял тогда британец, цвет волос которого не сильно отличается от цвета шевелюры Альвареса. Видимо, увиденное на ринге 17 сентября в Лас-Вегасе заставило британца пересмотреть свои взгляды и на свежесть, и на цвета волос.

Впрочем, готовность Сондерса молиться за Головкина объясняется более прозаическими причинами: в случае победы GGG над "Канело" казахстанец останется владельцем четырех чемпионских поясов — WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. И за них можно будет драться в одном бою — "Канело" же не собирается претендовать на пояс WBC, и в случае его победы этот пояс станет вакантным.

То есть удобно сосредоточенная для претендента сейчас в одних руках "коллекция" расплывется — и собирать ее заново придется как минимум в двух титульных боях. Сондерс прекрасно понимает, что как минимум два титульных поединка для объединения всех поясов и завоевания титула абсолютного чемпиона в среднем весе в короткие сроки (а он ставит цель стать властелином поясов в этой категории до конца года) — это чересчур даже для молодых, свежих и рыжих.

"Пусть победит Головкин — и тогда я соберу все пояса. К концу года все титулы будут у меня", — это ключевой отрезок из цитаты Сондерса BoxNation. Правда, к 5 мая Сондерс может стать неинтересен победителю боя между GGG и "Канело", кто бы в нем не победил, поскольку 14 апреля британцу в Лондоне предстоит защищать свой единственный чемпионский пояс в бою со своим соотечественником Мартином Мюрреем.

А тот не проявляет никакого пиетета к титулованному оппоненту, заявляя, что единственное настоящее поражение в карьере он потерпел от Головкина, лучше которого в среднем весе, по оценке Мюррея, никого нет. Не исключено, что в апрельском британском дерби на ринге у пояса WBO появится новый обладатель — интересно, за кого тогда в мае будет молиться Сондерс?

Фото: dailystar.co.uk