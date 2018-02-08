В Кыргызстане хотят запретить использование пластиковых пакетов

Подобную инициативу уже поднимали в кыргызском парламенте в 2015 году.

В Кыргызстане вновь намерены запретить использование пластиковых пакетов, сообщает "24.kg" со ссылкой на директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова.

По его словам, законопроект отправили в правительство на согласование.

«Мы вводим запрет на использование мелких полиэтиленовых пакетов, которые выдают в супермаркетах и на базарах и которые не перерабатываются. На юге республики, к примеру, используют бумажные пакеты, почему бы и в Бишкеке так не делать?» — говорит Абдыкалык Рустамов.

На вопрос, введут ли в случае запрета на пакеты штрафы за их использование, он ответил:

Пока мы только разработали законопроект, в Административный кодекс поправок не вносили. Штрафы предполагают, что можно использовать пакеты, понести наказание и дальше работать. А запрет и есть запрет.

Чиновники пока не подсчитывали, сколько предприятий выпускают пластиковые пакеты.

Подобную инициативу поднимали в кыргызском парламенте в 2015 году. Однако депутаты выступили против запрета на использование полиэтиленовых пакетов.