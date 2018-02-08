В Москве уборщица отравилась конопляным печеньем

В Москве уборщица решила попробовать печенье у хозяев и попала в больницу, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Женщину увезли в медучреждение из квартиры на Новом Арбате.

Как отмечается, хозяева недавно были в Амстердаме, откуда привезли выпечку с каннабиноидами. Женщина попробовала две печеньки.

Вскоре после появились резкая боль в животе и тошнота. Медики поставили диагноз: "отравление каннабиноидами", — и отвезли пострадавшую в больницу.