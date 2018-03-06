14 и 15 марта истекает срок представления очередной налоговой отчетности

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что 14 марта 2018 года истекает срок представления Декларации по бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты бонуса коммерческого обнаружения наступил в январе 2018 года (до 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты) (ст. 324 Налогового кодекса-2008);

а в срок не позднее 15 марта 2018 года необходимо представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за январь 2018 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 2, 3 ст. 478 Налогового кодекса-2017).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.