15 марта истекает срок представления налоговой отчетности по акцизу
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок не позднее 15 марта 2018 года необходимо представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за январь 2018 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 2, 3 ст. 478 Налогового кодекса-2017).
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.
15 марта 2018, 07:05
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»
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