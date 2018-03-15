15 марта истекает срок представления налоговой отчетности по акцизу

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 15 марта 2018 года необходимо представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за январь 2018 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 2, 3 ст. 478 Налогового кодекса-2017).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.