 
Новости за сегодня

15 марта истекает срок представления налоговой отчетности по акцизу

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 15 марта 2018 года необходимо представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за январь 2018 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 2, 3 ст. 478 Налогового кодекса-2017).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.


15 марта 2018, 07:05
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Загрузка комментариев...
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код