20 февраля истекает срок представления расчета по форме 851.00

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 20 февраля 2018 года должны быть представлены следующие формы налоговой отчетности:

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за январь 2018 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2018 года по ф. 328.00 (п.2 ст. 456, п. 4 ст. 478 Налогового кодекса-2017);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00

- на 2018 год (п. 2 ст. 565 Налогового кодекса -2017);

- если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в период с 1 января по 20 февраля 2018 года (п. 3 ст. 565 Налогового кодекса -2017).

Обращаем Ваше внимание, что Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы не позднее 20 февраля отчетного налогового периода.

При этом лица, заключившие договор о временном возмездном землепользовании или получившие лицензию на разведку или добычу твердых полезных ископаемых после 20 февраля отчетного налогового периода, представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора или получения лицензии.

А также в срок не позднее 20 февраля 2018 года должна быть произведена уплата следующих налогов и платежей:

НДС в Евразийском экономическом союзе за январь 2018 год (п. 5 ст. 456 Налогового кодекса -2017);

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за январь 2018 года (п. 1 ст. 475, п.3 ст. 480 Налогового кодекса -2017).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.