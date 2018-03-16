20 марта истекает срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 20 марта 2018 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

Декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам за февраль 2018 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2018 года по ф. 328.00 (п. 2 ст. 456, п. 4 ст. 478 Налогового кодекса-2017);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в период после 20 и до 28 февраля 2018 года) по ф. 851.00 (п. 3 ст. 565 Налогового кодекса-2017);

Декларацию по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2018 год при оформлении экологического разрешительного документа не позднее 20 марта 2018 года) (п. 3 ст. 579 Налогового кодекса-2017);

а также уплатить следующие налоги и платежи:

НДС в Евразийском экономическом союзе за февраль 2018 года (п. 5 ст. 456 Налогового кодекса-2017);

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за февраль 2018 года (п. 1 ст. 475, п. 3 ст. 480 Налогового кодекса-2017);

Плату за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа не позднее 20 марта (п. 3 ст. 577 Налогового кодекса-2017);

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.