26 февраля истекает очередной срок уплаты налогов и платежей
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок не позднее 26 февраля 2018 года должна быть произведена уплата следующих налогов и платежей:
КПН, авансовые платежи за февраль 2018 года (п. 2 ст. 306 Налогового кодекса-2017);
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2018 года (п. 1 ст. 311 Налогового кодекса-2017);
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в январе 2018 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 647 Налогового кодекса-2017);
ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2018 года (п. 3 ст. 351, п. 2 ст. 680, ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса-2017);
ИПН с доходов за январь 2018 года (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию) (п. 5, 7 ст. 655, п. 5 ст. 656 Налогового кодекса-2017):
- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями;
- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК;
- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, деятельность которого не приводит к образованию постоянного учреждения в РК;
НДС за 4 квартал 2017 года (п. 1 ст. 271 Налогового кодекса-2008);
Рентный налог на экспорт за 4 квартал 2017 года (ст. 305, ст. 346 Налогового кодекса -2008);
Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 4 квартал 2017 года (пп. 2 п.1 ст. 328 Налогового кодекса-2008);
Налог на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2017 года (ст. 344, ст. 346 Налогового кодекса-2008);
Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 4 квартал 2017 года (п. 1 Правил ФНО 500.00);
Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 4 квартал 2017 года (п. 7 ст. 308-2 Налогового кодекса -2008);
Социальный налог за январь 2018 года (п. 1 ст. 487 Налогового кодекса -2017);
Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2018 года (п. 4 ст. 512 Налогового кодекса -2017);
Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2018 года (п. 7 ст. 522 Налогового кодекса -2017);
Налог на игорный бизнес за 4 квартал 2017 года (п. 3 ст. 415 Налогового кодекса -2008);
Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 4 квартал 2017 года (п.1 ст. 417 Налогового кодекса -2008);
Фиксированный налог за 4 квартал 2017 года (п. 3 ст. 424 Налогового кодекса -2008);
КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса -2008);
Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса -2008);
ИПН, удерживаемый у источника выплаты и отраженный в упрощенной декларации, за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008);
Обязательные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, пп. 4 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);
Социальные отчисления, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);
Отчисления на ОСМС, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, пп. 4 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);
Взносы на ОСМС, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, пп. 4 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);
Плата за пользование земельными участками:
- текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2018 года (п. 4 ст. 564 Налогового кодекса -2017)
- годовая сумма платы недропользователей в случае действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2018 года и до его окончания или при получении лицензии до 1 февраля 2018 года включительно (п. 9 ст. 564 Налогового кодекса -2017);
- сумма платы за фактический период действия лицензии, если на 1 февраля известно, что ее срок истекает в 2018 году (п. 10 ст. 564 Налогового кодекса -2017);
- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности (п. 5 ст. 564 Налогового кодекса -2017);
- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в январе 2018 года (п. 6 ст. 564 Налогового кодекса -2017);
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 4 квартал 2017 года (п. 2 ст. 488 Налогового кодекса -2008);
Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 4 квартал 2017 года (п. 5 ст. 496 Налогового кодекса-2008);
Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК при получении разрешения в январе 2018 года (п. 5 ст. 596 Налогового кодекса -2017);
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2018 года (п. 2 ст. 606 Налогового кодекса -2017);
Обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ, ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса -2017):
- удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2018 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, КФХ, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по полученному доходу в январе 2018 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в январе 2018 года;
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2018 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ, ст. 689, п. 2 ст. 705 Налогового кодекса -2017);
Социальные отчисления за январь 2018 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса -2017);
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в январе 2018 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса -2017).
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.
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