26 февраля истекает очередной срок уплаты налогов и платежей

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 26 февраля 2018 года должна быть произведена уплата следующих налогов и платежей:

КПН, авансовые платежи за февраль 2018 года (п. 2 ст. 306 Налогового кодекса-2017);

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2018 года (п. 1 ст. 311 Налогового кодекса-2017);

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в январе 2018 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 647 Налогового кодекса-2017);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2018 года (п. 3 ст. 351, п. 2 ст. 680, ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса-2017);

ИПН с доходов за январь 2018 года (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию) (п. 5, 7 ст. 655, п. 5 ст. 656 Налогового кодекса-2017):

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями;

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК;

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, деятельность которого не приводит к образованию постоянного учреждения в РК;

НДС за 4 квартал 2017 года (п. 1 ст. 271 Налогового кодекса-2008);

Рентный налог на экспорт за 4 квартал 2017 года (ст. 305, ст. 346 Налогового кодекса -2008);

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 4 квартал 2017 года (пп. 2 п.1 ст. 328 Налогового кодекса-2008);

Налог на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2017 года (ст. 344, ст. 346 Налогового кодекса-2008);

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 4 квартал 2017 года (п. 1 Правил ФНО 500.00);

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 4 квартал 2017 года (п. 7 ст. 308-2 Налогового кодекса -2008);

Социальный налог за январь 2018 года (п. 1 ст. 487 Налогового кодекса -2017);

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2018 года (п. 4 ст. 512 Налогового кодекса -2017);

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2018 года (п. 7 ст. 522 Налогового кодекса -2017);

Налог на игорный бизнес за 4 квартал 2017 года (п. 3 ст. 415 Налогового кодекса -2008);

Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 4 квартал 2017 года (п.1 ст. 417 Налогового кодекса -2008);

Фиксированный налог за 4 квартал 2017 года (п. 3 ст. 424 Налогового кодекса -2008);

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса -2008);

Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса -2008);

ИПН, удерживаемый у источника выплаты и отраженный в упрощенной декларации, за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008);

Обязательные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, пп. 4 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

Социальные отчисления, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);

Отчисления на ОСМС, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, пп. 4 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);

Взносы на ОСМС, отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса -2008, пп. 4 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);

Плата за пользование земельными участками:

- текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2018 года (п. 4 ст. 564 Налогового кодекса -2017)

- годовая сумма платы недропользователей в случае действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2018 года и до его окончания или при получении лицензии до 1 февраля 2018 года включительно (п. 9 ст. 564 Налогового кодекса -2017);

- сумма платы за фактический период действия лицензии, если на 1 февраля известно, что ее срок истекает в 2018 году (п. 10 ст. 564 Налогового кодекса -2017);

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности (п. 5 ст. 564 Налогового кодекса -2017);

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в январе 2018 года (п. 6 ст. 564 Налогового кодекса -2017);

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 4 квартал 2017 года (п. 2 ст. 488 Налогового кодекса -2008);

Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 4 квартал 2017 года (п. 5 ст. 496 Налогового кодекса-2008);

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК при получении разрешения в январе 2018 года (п. 5 ст. 596 Налогового кодекса -2017);

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2018 года (п. 2 ст. 606 Налогового кодекса -2017);

Обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ, ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса -2017):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2018 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, КФХ, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по полученному доходу в январе 2018 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в январе 2018 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2018 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ, ст. 689, п. 2 ст. 705 Налогового кодекса -2017);

Социальные отчисления за январь 2018 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса -2017);

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в январе 2018 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС ст. 689, п.2 ст. 705 Налогового кодекса -2017).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.