5 марта истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 5 марта 2018 года должна быть произведена уплата ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в феврале 2018 года (п. 3 ст. 365 Налогового кодекса-2017).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.