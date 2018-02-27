5 марта истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок не позднее 5 марта 2018 года должна быть произведена уплата ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в феврале 2018 года (п. 3 ст. 365 Налогового кодекса-2017).
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.
27 февраля 2018, 07:10
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»
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