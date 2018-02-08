Об изменениях и дополнениях в формировании административных дел

О важности введенных изменений и дополнений в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» рассказал в своем интервью руководитель Юридического управления Департамента государственных доходов по ЮКО Дайырбеков Нурлан, сообщает ДГД по Южно-Казахстанской области.

Он также кратко остановился на моментах формирования административных дел в сфере деятельности органов государственных доходов.

Во-первых, Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП) дополнен статьей 64-1 «Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения».

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Во-вторых, по административным делам органов государственных доходов расширены статьи предупредительного характера, снижены размеры административных штрафов, штрафы в процентном соотношении заменены на штрафы в МРП (месячный расчетный показатель), отменена конфискация и заменена на альтернативную основу.

В-третьих, по возбуждению административных дел органами государственных доходов упразднены составы административных правонарушений и дополнены новыми составами. Теперь осуществление индивидуальными предпринимателями, состоящими на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость или юридическими лицами, платежей в наличном порядке по гражданско-правовой сделке на сумму свыше одной тысячи месячных расчетных показателей в пользу другого индивидуального предпринимателя, состоящего на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, или юридического лица, влечет штраф на лиц, осуществлявших платеж, в размере 5% от суммы платежа.

В-четвертых, КоАП дополнен главами 43-1, 44-1, то есть, указан порядок обжалования, опротестования не вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях в вышестоящий орган (должностному лицу), предписаний о необходимости уплаты штрафа и порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях судами, обжалование, опротестование в суде постановлений по делам об административных правонарушениях, предписаний о необходимости уплаты штрафа, постановлений вышестоящего органа (должностного лица) по жалобе, протесту