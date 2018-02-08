На шахте в Кемеровской области произошло обрушение

По предварительным данным, один человек погиб, еще один травмирован.

На шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло обрушение породы, сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, один человек погиб, еще один травмирован", — сказал собеседник агентства.

Он и еще шесть горняков, которые находились на аварийном участке, вышли на поверхность. Всего под землей было 125 человек.

На место происшествия прибыли два отделения горноспасательного отряда. Работа шахты не останавливалась.

СК по Кемеровской области начал доследственную проверку. В обстоятельствах инцидента также будет разбираться Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением Распадской угольной компании. В 2015 году на ней уже происходила авария. В результате погиб один человек.

Фото: Nowiny.pl