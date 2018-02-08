Неизвестное заболевание выявлено у десяти детей и воспитателя в детском саду Астаны

Врачи каждому ставят разные диагнозы: от кишечной инфекции до ангины.

Сразу десять детей в одном из детских садов Астаны заболели неизвестной инфекцией. У десяти малышей старшей группы буквально за сутки появилась рвота, диарея и температура, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Об этом рассказали их родители. Утверждают, что врачи каждому ставят разные диагнозы: от кишечной инфекции до ангины.

"В два часа ночи она проснулась от того, что у нее температура высокая, рвота и расстройство желудка. Рвота была до шести раз. Утром где-то часов в 9 я померила температуру. Температура была 40. Вызвали скорую помощь. Они нас отвезли в детскую инфекционную больницу", - рассказала мама воспитанницы детского сада Зинара Амантай.

Среди заболевших оказалась и воспитательница этой группы. В больнице она вместе с младшей сестрой, которая тоже посещает эту группу в детсаду.

"У меня вот утром, то есть ночью вечером, уже где-то к 9 - 10 у меня начал живот болеть. И уже ночью у меня и у сестренки начались судороги. Сперва понос был у нее и судороги начались. Я думаю, это от садика, когда у меня рвота была, у меня молоко все вышло. А мы вот в полдень молоко пили", - рассказала воспитатель Дамежан.

Ближе к вечеру 7 февраля в детсад приехали специалисты СЭС и управления образования города.

"Как только будут известны окончательные результаты, безусловно, мы дадим ответы. И примем решения. Если это вина администрации детского сада. По какой причине это произошло и так далее. Это все пока мы выясняем", - заверила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения Управления образования акимата Астаны Ляззат Разбекова.

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