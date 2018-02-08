Генсек ООН призвал к перемирию на время Олимпийских игр в Южной Корее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к соблюдению олимпийского перемирия на время Игр в южнокорейском Пхёнчхане. В письменном послании административный глава всемирной организации напомнил, что уважение этой древней традиции как никогда важно в свете того, что соревнования будут проводиться на Корейском полуострове, передает ТАСС.

"Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира", - заявил Гутерриш.

Он напомнил, что традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать "олимпийское перемирие" (греч. экехейрию) выступил Международный олимпийский комитет. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.

С тех пор каждые два года - перед зимней и летней Олимпиадами - страны-хозяйки Игр предлагают свой текст резолюции ГА под общепринятым названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов".

Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 19 марта. Эстафета олимпийского огня стартовала 1 ноября. Отобранные южнокорейским Национальным олимпийским комитетом 7,5 тыс. факелоносцев преодолеют в общей сложности 2018 километров, побывав буквально во всех уголках страны. В заключительном этапе эстафеты в этот раз примет участие председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

В свою очередь генеральный секретарь будет присутствовать на церемонии открытия Игр. Как сообщил в среду журналистам заместитель его официального представителя Фархан Хак, Гутерриш уже прибыл в Сеул, где проведет встречи с премьер-министром страны Мун Чжэ Ином и со своим предшественником - южнокорейцем Пан Ги Муном. Отвечая на вопрос о том, собирается ли генсек ООН или его сопровождающие провести встречи с представителями КНДР, которая направила делегацию на Олимпиаду в Пхёнчхан, Хак сообщил, что планов проводить какие-либо контакты с северокорейской стороной на данный момент нет.

Фото: Artsakhpress.am