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Собчак заявила, что не нуждается в советах Трампа

8 февраля 2018, 07:45

Собчак призвала американские СМИ, которые сравнивают ее с моделью Пэрис Хилтон, внимательнее относиться к тому, что они публикуют.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая баллотируется от партии "Гражданская инициатива", заявила, что не нуждается в советах американского лидера Дональда Трампа и сама могла бы дать ему совет, пишет РИА Новости.

"Мне не нужен совет президента (Трампа), я сама дам ему совет", — сказала она интернет-изданию TMZ, которое специализируется на новостях из жизни звезд.

Собчак также призвала американские СМИ, которые сравнивают ее со "звездой гламура", певицей и моделью Пэрис Хилтон, внимательнее относиться к тому, что они публикуют.

"В России я политическая фигура, на протяжении более 10 лет я делаю большие политические материалы, работаю как политический журналист, я делаю материалы об очень важных сферах жизни в России", — отметила она.

Ранее Собчак заявила, что не видит угрозы для России со стороны НАТО. Кроме того, кандидат признала, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". При этом она отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в России и на Украине.

Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев


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