В Австралии шесть человек пострадали при жесткой посадке воздушного шара

Как сообщил один из очевидцев, корзина воздушного шара после посадки опрокинулась на бок.

Воздушный шар совершил жесткую посадку в штате Виктория на юго-востоке Австралии, шесть человек получили ранения, сообщает РИА Новости.

Спасатели прибыли на место происшествия, около города Кинглейк в 07.20 по местному времени (02.20 четверга аст). Как сообщил один из очевидцев, корзина воздушного шара после посадки опрокинулась на бок.

Управление безопасности полетов гражданской авиации Австралии намерено провести расследование инцидента.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив