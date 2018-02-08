Лучшую песню года замедлили и открыли страшную правду

Песня Hello вышла в октябре 2015-го, а в 2017 году завоевала три награды «Грэмми», в том числе в номинации «Лучшая песня года».

Пользователь сети опубликовал видео, на котором замедлил пластинку с треком Hello британской певицы Адель. Пост в его Twitter-аккаунте набрал почти 300 тысяч лайков, пишет Лента.ру.

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY — jesse (@jesse21valona) 5 февраля 2018 г.

«Вы знали, что если замедлить Адель, то получится Сэм Смит?» — написал юзер.

В ролике слышно, что голос исполнительницы постепенно преобразуется и начинает напоминать голос британского артиста Сэма Смита. Откровение сбило с толку и напугало подписчиков.

Комментаторы также предложили провести обратный эксперимент: ускорить композицию Смита и узнать, получится ли Адель.

Песня Hello вышла в октябре 2015-го, а в 2017 году завоевала три награды «Грэмми», в том числе в номинации «Лучшая песня года».

Фото: Paul Kane / Getty Images