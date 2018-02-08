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Лучшую песню года замедлили и открыли страшную правду

8 февраля 2018, 08:26

Песня Hello вышла в октябре 2015-го, а в 2017 году завоевала три награды «Грэмми», в том числе в номинации «Лучшая песня года».

Пользователь сети опубликовал видео, на котором замедлил пластинку с треком Hello британской певицы Адель. Пост в его Twitter-аккаунте набрал почти 300 тысяч лайков, пишет Лента.ру.

«Вы знали, что если замедлить Адель, то получится Сэм Смит?» — написал юзер.

В ролике слышно, что голос исполнительницы постепенно преобразуется и начинает напоминать голос британского артиста Сэма Смита. Откровение сбило с толку и напугало подписчиков.

Комментаторы также предложили провести обратный эксперимент: ускорить композицию Смита и узнать, получится ли Адель.

Песня Hello вышла в октябре 2015-го, а в 2017 году завоевала три награды «Грэмми», в том числе в номинации «Лучшая песня года».

Фото: Paul Kane / Getty Images


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