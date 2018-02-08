Начинаются соревнования по керлингу и прыжкам с трамплина в Пхенчхане

Один день остался до начала XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее, передает МИА «Казинформ».

Завтра в Пхенчхане состоится официальное открытие зимней Олимпиады, зажжение огня Игр. Около 3000 лучших спортсменов со всего мира начнут соревнования за медали на главном спортивном событии четырехлетия.

Напомним, Олимпиада пройдет по 15 видам спорта, будет разыграно 102 медали. Казахстанцы выступят в 9 видах соревнований.

Сегодня казахстанский спортсмен Сергей Ткаченко выступит в прыжках с трамплина. Официальной открытие Белой Олимпиады состоится завтра, 9 февраля, а закрытие Игр запланировано на 25 февраля.

Фото: inform.kz