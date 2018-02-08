Малик Мурзалин встретился с делегацией из Белоруссии

Кокшетау посетила белорусская делегация во главе с министром промышленности Виталием Вовком. Вопросы сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства на встрече в областном акимате с прибывшими гостями обсудил аким Акмолинской области Малик Мурзалин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким области, приветствуя членов делегации, отметил, что регион связывают давние дружеские отношения с Республикой Беларусь.

«Создание на территории города Кокшетау совместно с белорусскими партнерами индустриально-технологического парка ТОО «Казахстанская Агро-Инновационная Корпорация» по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники — это яркий показатель высокого уровня двусторонних отношений», — подчеркнул Малик Мурзалин.

В свою очередь министр промышленности Республики Беларусь Виталий Вовк выразил заинтересованность в активизации и расширении совместной производственной деятельности.

«Между нашими странами есть большой нереализованный потенциал в торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах и следует принять меры по развитию партнерских отношений. Например, для Акмолинской области у нас есть новые варианты по реализации совместных проектов в области машиностроения», — сказал он.

На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития промышленной кооперации, производства новых видов техники, а также возможности использования белорусской пассажирской техники в Акмолинской области. Представители крупнейших компаний ОАО «МАЗ», «МТЗ», «Бобруйскагромаш», «БелАЗ», "Гомсельмаш" проинформировали об особенностях производимой ими техники, возможностях ее сервисного обслуживания и поставок в Акмолинскую область.

Отметим, что за 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между Акмолинской областью и Беларусью по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился в два раза.

Фото: пресс-служба акима области