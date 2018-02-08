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На большей части Казахстана в четверг сохранится ясная погода

8 февраля 2018, 09:37

Местами ожидается туман и усиление ветра.

8 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке и юго-востоке республики местами ожидается небольшой снег. На остальной территории Казахстана - погода без осадков. Местами ожидается туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, в Жамбылской области - порывы до 23 м/с.

В Актюбинской области в Мугоджарском районе усилится ветер до 18 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем облачно, - 9.

В Астане днем облачно, - 12.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: actualitati.md


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