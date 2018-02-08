В ущельях Шымкента посажены 81 тыс.саженцев

В регионе утвержден план мероприятий «Шаткал» на 2017-2021 годы. В течение пяти запланированных лет в области на территории 37 тыс. га земли намерены посадить 15 млн. саженцев.

На сегодня площадь земель лесного фонда в Южно-Казахстанской области составляет 3 млн. 132 тыс. га, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Помимо земель лесного фонда, в целях озеленения населенных пунктов, в прошлом году по инициативе акима области в рамках программы «Шаткал», в 7-ми ущельях, расположенных на 125 гектарах земли посажены 81 тыс. саженцев. Об этом сегодня в ходе прошедшего брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ильяс Курамысов.

Следует отметить, в регионе утвержден план мероприятий «Шаткал» на 2017-2021 годы. В течение пяти запланированных лет в области на территории 37 тыс. га земли намерены посадить 15 млн. саженцев.

«Необходимые саженцы по проекту «Шаткал» обеспечиваются за счет питомников лесного хозяйства. В 2017 году из этих питомников акиматам районов и городов на бесплатной основе были переданы 480 тыс. саженцев, а в текущем году планируется передать около 2 млн саженцев», - сказал И.Курамысов.

По словам руководителя управления, в целях сохранения животных, обитающих в лесной среде проведен ряд мероприятий. Так, в 2017 году проведено около 500 рейдовых мероприятий, по результатам выявленных 340 правонарушений наложены административные штрафы на общую сумму 3,2 млн. тенге. Из них в настоящее время взыскано 2,7 млн тенге. Вместе с тем, в целях воспроизводства и сохранения животного мира, в области созданы 5 новых питомников. На сегодняшний день, проводятся работы по завозу животных и птиц. Необходимо отметить, что по республике данные мероприятия проводятся только в нашей области.

Наряду с этим, управление природных ресурсов и регулирования природопользования на постоянной основе проводит агитационно-пропагандистские работы по соблюдению требований правил пожарной безопасности в лесных массивах. Также ежегодно с участием работников лесного хозяйства и департамента по чрезвычайным ситуациям проводятся учебно-тактические учения.