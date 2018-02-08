В ЮКО интенсивно работают заводы по сортировке мусора

В прошлом году, объем отходов по городу Шымкент, направленных на сортировку и утилизацию, составил 9%.

В Послании народу Казахстана глава государства отметил необходимость принять меры по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов. На сегодня в Южно-Казахстанской области этот вопрос решается. К примеру, мусорные отходы, накопленные в Шымкенте, транспортируются на полигон, расположенный на территории населенного пункта Актас-1.

Об этом в ходе прошедшего брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ильяс Курамысов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Напомним, осенью 2017 года в населенном пункте Актас-1 города Шымкент введен в эксплуатацию и запущен в работу завод по сортировке отходов мощностью 200 000 тонн в год. В прошлом году, объем отходов по городу Шымкент, направленных на сортировку и утилизацию, составил 9%. Вместе с тем, между акиматом города Шымкент и автоперевозчиками составлен меморандум по переводу общественного транспорта на газовое топливо.

«На основании меморандума в городе введены в эксплуатацию автогазовые заправочные станции, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду. В период с 2015 по 2017 годы были приобретены 300 новых автобусов, работающих на газовом топливе. К 2020 году запланирован перевод 1000 единиц из 2724 автобусов (36,5%) на газовое топливо», - сказал И.Курамысов.

По словам руководителя, в прошлом году на территории области было зарегистрировано более 500 тысяч автомобилей. По городу Шымкент оказывают услуги около 1700 единиц общественного транспорта, в том числе 553 автобуса работают на газе. Наряду с этим, физические и юридические лица за загрязнение окружающей среды осуществляют платежи в соответствии с природоохранным законодательством. При этом поступления в бюджет области составили 1 млрд. 342 млн. тенге.

Помимо этого, на сегодняшний день по общераспространенным полезным ископаемым управлением зарегистрировано 166 контракта. За невыполнение контрактных обязательств в 2017 году в одностороннем порядке было расторгнуто 12 контрактов. Также, в прошлом году по инициативе управления были проведены рейдовые мероприятия, по итогам которых было выявлено 18 фактов незаконной добычи полезных ископаемых. Все выявленные факты были направлены в уполномоченные органы.





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