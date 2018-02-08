Скончался один из основоположников современного интернета

Один из основоположников современного интернета, основатель американской неправительственной организации Electronic Frontier Foundation, которая занимается защитой прав в киберпространстве, американец Джон Перри Барлоу скончался в возрасте 70 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Сегодня интернет потерял своего героя. EFF (Electronic Frontier Foundation) скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу", — говорится в сообщении на странице организации в Facebook. Как отмечает компания, Барлоу ушел из жизни во сне.

"Без преувеличения можно сказать, что основные сегменты интернета, которые мы все сегодня знаем и любим, существуют и развиваются благодаря руководству и видению Барлоу", — отметили в EFF.

Барлоу стоял у истоков создания в 1990 году правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, которая отстаивает права пользователей электронных средств связи. Кроме того, он известен благодаря работам, посвященным интернету. В 70-х в соавторстве с гитаристом Бобом Вейром Барлоу также написал несколько песен для американской рок-группы Grateful Dead.

Фото: © AP Photo / MICHAEL SOHN