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Назначен новый посол РФ в Казахстане

 

Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда РФ в Женеве Алексея Бородавкина послом в Казахстане. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает Zakon.kz.

«Назначить Бородавкина Алексея Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа.

Алексей Бородавкин сменил на этом посту Михаила Бочарникова.

 

8 февраля 2018, 09:21
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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