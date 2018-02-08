Назначен новый посол РФ в Казахстане

«Назначить Бородавкина Алексея Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда РФ в Женеве Алексея Бородавкина послом в Казахстане. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает Zakon.kz.

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