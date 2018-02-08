Игры политиков: кто из мировых лидеров приедет на Олимпиаду в Пхёнчхан

На настроения политиков повлияла ситуация на Корейском полуострове, объясняют эксперты, передает РБК.

Мировой десант

В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхёнчхане состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. Ее гостями будут 16 глав иностранных государств и правительств, сообщил в конце января второй заместитель председателя Совета национальной безопасности Южной Кореи Нам Гван Пхё. Всего за две недели Игры посетят 26 лидеров из 21 страны. По этому показателю Игры в Пхёнчхане значительно уступают предыдущим зимним Олимпийским играм, прошедшим в Сочи в 2014 году. Тогда, по данным Кремля, на Играх побывали почти 60 глав иностранных государств и правительств. На летних Играх в Лондоне в 2012 году побывало более сотни мировых лидеров.

В Южную Корею приедет генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш (его предшественник Пан Ги Мун приезжал в Сочи). США, главного союзника Южной Кореи, на церемонии открытия будет представлять вице-президент Майк Пенс. Помимо него от США приедет дочь президента Дональда Трампа Иванка, которая возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия. В Сочи на открытие от США приезжала бывший министр нацбезопасности Джанет Наполитано и посол в России Майкл Макфол.

Российские зимние Игры проигнорировало руководство ФРГ. В Южную Корею же приедет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В международной практике фактор участия иностранных лидеров в церемонии открытия Олимпиады важен, их участие рассматривается как показатель уважения к стране, сказал РБК директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. То, что на открытие Игр в Пхёнчхане отправляется сравнительно небольшое количество мировых лидеров, объясняется напряженной ситуацией на Корейском полуострове, многие политики предпочли не попадать в центр конфликта, объясняет Минченко.

Европейское большинство

Основное число международных гостей представляют лидеры европейских стран: на олимпийские мероприятия приедут президент Словении Борут Пахор, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, шведский король Карл XVI Густав, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, президент Швейцарии Ален Берсе, президент Польши Анджей Дуда, президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Лихтенштейна Адриан Хаслер, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймондс Вейонис. В качестве членов Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпиаду посетят великий герцог Люксембургский Анри, наследный принц Дании Фредерик и князь Монако Альбер II.

Азиатский треугольник

Олимпийские игры в Пхёнчхане стали причиной потепления отношений между Южной Кореей и Северной. В течение 2017 года КНДР провела несколько тестов баллистических ракет, предположительно, испытала водородную бомбу, угрожала нанести удар по США, а президент США Дональд Трамп не исключал военного решения северокорейского кризиса. Южная Корея проведенные Пхеньяном испытания осуждала, призывая соседей к переговорам.

Первые за три года переговоры между официальными представителями двух стран прошли в январе. Обсуждалось участие Пхеньяна в Олимпиаде-2018. По итогам переговоров страны приняли решение вновь выйти на церемонию открытия под единым флагом и впервые отправить на соревнования совместную команду на женский хоккейный турнир. Две страны уже выходили под единым флагом ​на Играх в Сиднее, Афинах и Турине. В Турине общим флагом стало белое полотнище с изображением корейского полуострова.

КНДР на церемонию открытия Игр отправила номинального главу государства — председателя президиума Верховного Народного совета Ким Ён Нама. Ожидается, что 8 февраля он проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также посетит Игры ​младшая сестра фактического руководителя страны Ким Чен Ына — Ким Йо Джонг. Это будет первый визит в Южную Корею представителя династии Ким. В Северной Корее она является заместителем директора отдела пропаганды и агитации правящей партии КНДР. Также от «северян» на Играх побывают председатель Национального спортивного комитета Чой Хви и глава ведомства по международным отношениям Ли Сон Гвон.

За две недели до начала Игр о своем намерении посетить Южную Корею объявил и премьер-министр Японии Синдзо Абе. До этого СМИ писали, что японский премьер воздержится от поездки из-за вновь обострившихся разногласий стран по вопросу «женщин для утешения», ставших жертвами сексуального насилия во время японской оккупации, длившейся с 1910 по 1945 год.

Президент Мун Чжэ Ин также лично пригласил на церемонию закрытия и председателя Китая Си Цзиньпина, но китайский лидер пока не подтвердил свое участие. Подтверждено только участие специального посланника китайского лидера, члена ЦК Компартии Хан Чжэна​. ​

Политические задачи на открытие Игр Сеул может считать выполненными, говорит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Для Южной Кореи наиболее важно участие представителей КНДР и решение премьер-министра Японии все же посетить церемонию открытия, говорит эксперт. Отказ Си Цзиньпина посетить Игры он объясняет несогласием Пекина с размещением в Южной Корее американских систем противоракетной обороны THAAD.

Россияне — к закрытию

После приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК), запрета на использование российской госсимволики и пожизненной дисквалификации курировавших российский спорт чиновников во главе с Виталием Мутко (вице-премьер правительства России) — формирование официальной делегации высокопоставленных лиц для поездки на Олимпиаду в Пхёнчхан потеряло смысл.

Из спортивных функционеров в Пхёнчхан уже отправились вице-президент ОКР Станислав Поздняков — он официально возглавляет делегацию олимпийских атлетов из России, а также глава федерации тенниса России, ​член МОК Шамиль Тарпищев и почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

Приезд других чиновников возможен перед самым завершением Олимпиады, рассказали РБК два источника, близких к высокопоставленным членам правительства. «В самом конце будут разыгрываться медали, где наши спортсмены имеют шансы на победу, — женское фигурное катание (финал пройдет в пятницу, 23 февраля. — РБК) и хоккейный финал [в воскресенье, 25 февраля], надо будет поддержать ребят, — объяснил повод для визита один из собеседников РБК. — К тому же на церемонии закрытия [25 февраля] России могут вернуть право пройти с флагом, восстановят в правах».

Кто именно из чиновников может поехать в Пхёнчхан, собеседник РБК не уточнил. По его словам, «это пока разговоры, предварительные планы, никаких списков нет». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что он лично не планирует посещать олимпийские соревнования в Пхёнчхане и не слышал, чтобы планы поехать на Игры в Южную Корею были у других сотрудников администрации президента.

О своих планах поехать в Пхёнчхан РБК рассказали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и министр спорта Павел Колобков. Наказание МОК в отношении ОКР не означает для чиновников запрета посещать соревнования в качестве частных лиц. «Возможно, поеду. В конце [Олимпиады]», — сказал РБК Жуков.

О своем желании посетить Олимпиаду в качестве простого болельщика глава Минспорта Павел Колобков говорил РБК еще в конце декабря. «С тех пор планы не изменились, желание поехать есть, — подтвердил РБК представитель секретариата Колобкова, уточнив, что речь может идти о «последних днях Игр». ​

Автор: Ксения Безвиконная, Денис Пузырев.

При участии: Полина Химшиашвили

Фото: Angelika Warmuth / dpa / Global Look Press