Игры политиков: кто из мировых лидеров приедет на Олимпиаду в Пхёнчхан
На церемонию открытия Олимпийских игр в Корее приедут два десятка мировых лидеров.
На настроения политиков повлияла ситуация на Корейском полуострове, объясняют эксперты, передает РБК.
Мировой десант
В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхёнчхане состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. Ее гостями будут 16 глав иностранных государств и правительств, сообщил в конце января второй заместитель председателя Совета национальной безопасности Южной Кореи Нам Гван Пхё. Всего за две недели Игры посетят 26 лидеров из 21 страны. По этому показателю Игры в Пхёнчхане значительно уступают предыдущим зимним Олимпийским играм, прошедшим в Сочи в 2014 году. Тогда, по данным Кремля, на Играх побывали почти 60 глав иностранных государств и правительств. На летних Играх в Лондоне в 2012 году побывало более сотни мировых лидеров.
В Южную Корею приедет генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш (его предшественник Пан Ги Мун приезжал в Сочи). США, главного союзника Южной Кореи, на церемонии открытия будет представлять вице-президент Майк Пенс. Помимо него от США приедет дочь президента Дональда Трампа Иванка, которая возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия. В Сочи на открытие от США приезжала бывший министр нацбезопасности Джанет Наполитано и посол в России Майкл Макфол.
Российские зимние Игры проигнорировало руководство ФРГ. В Южную Корею же приедет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
В международной практике фактор участия иностранных лидеров в церемонии открытия Олимпиады важен, их участие рассматривается как показатель уважения к стране, сказал РБК директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. То, что на открытие Игр в Пхёнчхане отправляется сравнительно небольшое количество мировых лидеров, объясняется напряженной ситуацией на Корейском полуострове, многие политики предпочли не попадать в центр конфликта, объясняет Минченко.
Европейское большинство
Основное число международных гостей представляют лидеры европейских стран: на олимпийские мероприятия приедут президент Словении Борут Пахор, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, шведский король Карл XVI Густав, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, президент Швейцарии Ален Берсе, президент Польши Анджей Дуда, президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Лихтенштейна Адриан Хаслер, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймондс Вейонис. В качестве членов Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпиаду посетят великий герцог Люксембургский Анри, наследный принц Дании Фредерик и князь Монако Альбер II.
Азиатский треугольник
Олимпийские игры в Пхёнчхане стали причиной потепления отношений между Южной Кореей и Северной. В течение 2017 года КНДР провела несколько тестов баллистических ракет, предположительно, испытала водородную бомбу, угрожала нанести удар по США, а президент США Дональд Трамп не исключал военного решения северокорейского кризиса. Южная Корея проведенные Пхеньяном испытания осуждала, призывая соседей к переговорам.
Первые за три года переговоры между официальными представителями двух стран прошли в январе. Обсуждалось участие Пхеньяна в Олимпиаде-2018. По итогам переговоров страны приняли решение вновь выйти на церемонию открытия под единым флагом и впервые отправить на соревнования совместную команду на женский хоккейный турнир. Две страны уже выходили под единым флагом на Играх в Сиднее, Афинах и Турине. В Турине общим флагом стало белое полотнище с изображением корейского полуострова.
КНДР на церемонию открытия Игр отправила номинального главу государства — председателя президиума Верховного Народного совета Ким Ён Нама. Ожидается, что 8 февраля он проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также посетит Игры младшая сестра фактического руководителя страны Ким Чен Ына — Ким Йо Джонг. Это будет первый визит в Южную Корею представителя династии Ким. В Северной Корее она является заместителем директора отдела пропаганды и агитации правящей партии КНДР. Также от «северян» на Играх побывают председатель Национального спортивного комитета Чой Хви и глава ведомства по международным отношениям Ли Сон Гвон.
За две недели до начала Игр о своем намерении посетить Южную Корею объявил и премьер-министр Японии Синдзо Абе. До этого СМИ писали, что японский премьер воздержится от поездки из-за вновь обострившихся разногласий стран по вопросу «женщин для утешения», ставших жертвами сексуального насилия во время японской оккупации, длившейся с 1910 по 1945 год.
Президент Мун Чжэ Ин также лично пригласил на церемонию закрытия и председателя Китая Си Цзиньпина, но китайский лидер пока не подтвердил свое участие. Подтверждено только участие специального посланника китайского лидера, члена ЦК Компартии Хан Чжэна.
Политические задачи на открытие Игр Сеул может считать выполненными, говорит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Для Южной Кореи наиболее важно участие представителей КНДР и решение премьер-министра Японии все же посетить церемонию открытия, говорит эксперт. Отказ Си Цзиньпина посетить Игры он объясняет несогласием Пекина с размещением в Южной Корее американских систем противоракетной обороны THAAD.
Россияне — к закрытию
После приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК), запрета на использование российской госсимволики и пожизненной дисквалификации курировавших российский спорт чиновников во главе с Виталием Мутко (вице-премьер правительства России) — формирование официальной делегации высокопоставленных лиц для поездки на Олимпиаду в Пхёнчхан потеряло смысл.
Из спортивных функционеров в Пхёнчхан уже отправились вице-президент ОКР Станислав Поздняков — он официально возглавляет делегацию олимпийских атлетов из России, а также глава федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев и почетный президент ОКР Виталий Смирнов.
Приезд других чиновников возможен перед самым завершением Олимпиады, рассказали РБК два источника, близких к высокопоставленным членам правительства. «В самом конце будут разыгрываться медали, где наши спортсмены имеют шансы на победу, — женское фигурное катание (финал пройдет в пятницу, 23 февраля. — РБК) и хоккейный финал [в воскресенье, 25 февраля], надо будет поддержать ребят, — объяснил повод для визита один из собеседников РБК. — К тому же на церемонии закрытия [25 февраля] России могут вернуть право пройти с флагом, восстановят в правах».
Кто именно из чиновников может поехать в Пхёнчхан, собеседник РБК не уточнил. По его словам, «это пока разговоры, предварительные планы, никаких списков нет». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что он лично не планирует посещать олимпийские соревнования в Пхёнчхане и не слышал, чтобы планы поехать на Игры в Южную Корею были у других сотрудников администрации президента.
О своих планах поехать в Пхёнчхан РБК рассказали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и министр спорта Павел Колобков. Наказание МОК в отношении ОКР не означает для чиновников запрета посещать соревнования в качестве частных лиц. «Возможно, поеду. В конце [Олимпиады]», — сказал РБК Жуков.
О своем желании посетить Олимпиаду в качестве простого болельщика глава Минспорта Павел Колобков говорил РБК еще в конце декабря. «С тех пор планы не изменились, желание поехать есть, — подтвердил РБК представитель секретариата Колобкова, уточнив, что речь может идти о «последних днях Игр».
Автор: Ксения Безвиконная, Денис Пузырев.
При участии: Полина Химшиашвили
Фото: Angelika Warmuth / dpa / Global Look Press