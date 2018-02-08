Затраты на обучение одного школьника в СКО превышают республиканский уровень

Порядка 400 школ в Северо-Казахстанской области являются малокомплектными, передает МИА «Казинформ».

Такие цифры привела на коллегии управления образования руководитель ведомства Гульмира Каримова. По ее данным, из этого количества школ 187 не соответствуют гарантированному нормативу.

«В течение четырех лет в Есильском районе закрыто и реорганизовано 11 школ. Высвободившиеся средства направлены на укрепление материально-технической базы учебных заведений: закупили мебель, транспорт, обновили компьютеры, открыли мини-центр, сделали ремонты. Есть необходимость рассмотрения этого вопроса в районе М. Жумабаева, Айыртауском, Жамбылском и Тайыншинском районах, где самое наибольшее количество школ, несоответствующих нормативу», - сказала Г.Каримова.

В 216 населенных пунктах отсутствуют соответствующие школы, в 43-х селах нет детей вообще. Г. Каримова уверена, что качественное образование можно получить только в полнокомплектной школе, где созданы все необходимые условии. Она отметила, что в регионе есть потребность в укрупнении школ. Аким области Кумар Аксакалов отметил, что затраты на обучение одного ребенка составляют 662 тысячи тенге в год. По республике тратят порядка 400 тысяч тенге.

«В нашей области затраты почти на 50% выше, в силу того, что у нас много малокомплектных школ. Задача местных исполнительных органов - обеспечить школы всем необходимым, чтобы были созданы условия для хорошего процесса обучения», - сказал глава региона.

Между тем в Петропавловске наблюдается дефицит школьных мест. В этом учебном году в 4-х городских школах обучение ведется в 3 смены. Для решения проблемы начали строительство двух учебных заведений на 600 и 900 мест.