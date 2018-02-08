Дактилоскопия в Казахстане станет обязательной для всех граждан

Правительство Казахстана утвердило правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает Zakon.kz.

«В соответствии с подпунктом 2) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и геномной регистрации» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию», - говорится в постановлении.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической и (или) геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, использованию биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.

Напомним, закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» был подписан президентом Казахстана 30 декабря 2016 года.

Так, с 2021 года казахстанцы начнут получать новые документы с отпечатками пальцев.