Казахстанцы переходят на безналичный расчет

Количество активных карт в РК увеличилось за год сразу на 17,4%, и достигло 9,9 млн ед по итогам 2017. Более 82% из них - дебетные: годовой рост на 17%, до 8,1 млн ед. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на RANKING.KZ.

Самые заметные темпы роста в 2017 году зафиксированы в сегменте кредитных карт - на 28,8%, до 1,4 млн ед.

Количество дебетных карт с кредитным лимитом и предоплаченных карт уменьшается второй год подряд, и составило по итогам 2017 года 332,8 тыс. единиц, на 10,5% меньше, чем годом ранее.

Как отмечается в исследовании, оборот по картам на территории РК за январь-декабрь 2017 года составил рекордные 13,3 трлн тг, что на 32,7% (3,3 трлн) больше показателей аналогичного периода 2016 года.

Объем обналиченных по картам средств, несмотря на увеличение на 23% (2 трлн тг), до 10,7 трлн тг, сокращает свою долю в общем объеме карточного оборота.

Активно развиваются безналичные платежи, доля которых в общем обороте за год увеличилась с 13,2% в 2016 до 19,5% по итогам 2017. Объем безнала в 2017 году составил 2,6 трлн тг, рост по сравнению с 2016 годом - почти двукратный (на 1,3 трлн тг).

Только за декабрь 2017 года объем безналичных платежей составил 367,1 млрд тг, что на 22% больше, чем месяцем ранее, и сразу в 2,3 раза больше, чем в декабре 2016 года. Доля безнала от оборота по картам в декабре достигла почти 24%.

Наиболее заметный всплеск активности по безналичным платежам начался во второй половине 2017 года. Так, ежемесячный рост в июле-августе 2017 составлял 9-10%, в сентябре - сразу 16,6%, в октябре - 10,2%.

Рост безнала отмечен по всей территории РК.

Более половины безналичных платежей приходится на финансовый центр, Алматы - 56,4%. Объем безнала за 2017 год вырос по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза (на 811,9 млрд тг), до 1,5 трлн тг.

Следом с большим отрывом идет Астана - 310,1 млрд тг, рост за год на 72,8% (на 130,7 млрд тг). Доля от РК сократилась с 13,6% до 11,9%.

Замыкает тройку лидеров ЮКО - 102,8 млрд тг, рост за год на 65,4% (плюс 40,6 млрд тг). Доля от РК уменьшилась с 4,7% до 4%.

Фото: ШколаЖизни.ру