Минэнерго РК планирует кардинально разрешить перебои с поставками угля в регионы

7 февраля 2018 года состоялась рабочая поездка министра энергетики Каната Бозумбаева в Павлодарскую область. В ходе поездки представители министерства и акимата региона посетили угольные разрезы Экибастузского угольного бассейна - ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Богатырь комир» и «Восточный», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Затем в акимате города Экибастуз состоялось совещание по вопросам объемов добычи угля и развития угледобывающих предприятий страны. В совещании приняли участие представители министерства, акимата, АО НК «Қазақстан Темір Жолы», руководители угольных разрезов ТОО «Майкубен Вест», «Богатырь комир», АО «ЕЭК», АО «Шубарколь комир» и АО «Каражыра».

В рамках совещания глава ведомства К. Бозумбаев отметил, что отсутствие надлежащего контроля над поставками угля для коммунально-бытовых нужд и населению при аномально-низких температурах продемонстрировал неготовность ряда регионов.

«Вопросы обеспечения углём населения находятся в компетенции местных исполнительных органов. Задача угледобывающих предприятий совместно с АО НК «Қазақстан Темір Жолы» обеспечить полные и своевременные поставки угля коммунально-бытовому сектору и населению, - заявил К. Бозумбаев.

Министерство энергетики РК предпринимает ряд мер для увеличения поставок угля на коммунально-бытовые нужды и дальнейшего поступательного развития угольной отрасли. Ведомство планирует внести в правительство предложения, которые позволят кардинально разрешить перебои с поставками угля в регионах. Будет пересмотрена схема отгрузки угля с разрезов. В первую очередь твердое топливо будет доставляться населению на коммунально-бытовые нужды, далее на теплоэлектростанции. Только после этого уголь будет идти на экспорт.

В настоящее время продолжается работа по расширению экспортных поставок путём обеспечения недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре и портам государств-членов ЕАЭС. Расширен экспорт в Финляндию и Японию, проявляют заинтересованность страны Европы и Юго-Восточной Азии.

В целом по состоянию на 6 февраля во всех областях страны имеется в наличии уголь для коммунально-бытовых нужд населения. В Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской областях угли на складах и ж/д тупиках имеются в наличии, спрос населения удовлетворен. В Южно-Казахстанской области городах Шымкент, Туркестан, Ленгер, Сарыагаш и районах уголь в наличии имеется. Всего на складах области находится 19000 тонн угля.

В 2017 году угледобывающими компаниями добыто 106,7 млн. тонн угля, что на 8,3% или 8,2 млн. тонн больше, чем за 2016 год. На электрические станции Казахстана отгружено 56,3 млн. тонн угля, что на 7,1 млн. тонн больше, чем в 2016 году (49,2 млн. тонн). Отгрузка угля на коммунально-бытовые нужды и населению в 2017 году составила 12,5 млн. тонн, что на 18% больше по сравнению с 2016 годом (10,6 млн. тонн). В 2017 году угледобывающими компаниями экспортировано 29,3 млн. тонн угля, что на 3,1 млн. тонн больше, чем за 2016 год (26,2 млн. тонн).