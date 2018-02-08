Шпекбаев: Все хотят быть руководителями, но никто не хочет нести ответственность

Сегодня все хотят быть руководителями, но никто не хочет нести ответственность как руководитель. Об этом сегодня во время презентации проекта «Астана - адалдык аланы» в акимате столицы заявил председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, проект подразумевает борьбу с коррупцией по 7-ми направлениям, созданы 7 рабочих и одна экспертная группа, проектный офис. Помимо этого, по словам Шпекбаев, он с акимом столицы Асетом Исекешевым будут лично контролировать и оценивать работу проекта. Планируется, что успехи работы «Астана - адалдык аланы» будут в последние применены в других регионах.

«Поэтому уважаемые коллеги, если мы этот проект начинаем, мы собрались по каждому факту реагировать (…). Еще раз хочу до вас всех донести, в особенности центральные органы, которые находятся здесь в Астане. Это коснется всех! Еще раз говорю честно: правительство, открытые и прозрачные центральные госорганы - это основа нашей деятельности. Наша цель - искоренение бытовой коррупции, а также снижение общей коррупции. Поэтому все эти вопросы надо взять на особый контроль. Просьба ко всем относиться серьезно, фиксировать все факты и нарушения», - сказал Шпекбаев.

Помимо этого, он персонально обратился к начальнику ДВД Астаны:

«Все происшествия, связанные с госслужащими центральных государственных органов, каждый этап должен быть предметом обсуждения. По каждому факту, по которому информация идет вы должны четко отслеживать. Есть ли какие-то факты нарушения со стороны государственных служащих. Мы должны призвать конкретно не только того, кто нарушил, но и соответственно его руководителя».

По его словам, одна из основных причин коррупционных проявлений сегодня - административные барьеры. В меньшей степени оставшиеся коррупционные риски. Продолжая тему персональной ответственности, председатель АДГСПК вспомнил недавние аресты госслужащих.

«Мы поднимаем вопросы о повышении персональной ответственности руководителей. Вот здесь многие, наверное, слышали о задержании сотрудников правоохранительных органов, сотрудников Антикоррупционной службы здесь в Астане. Мы признаем - да. Здесь вот руководитель Антикоррупционной службы тоже находится, он в тот же день был проинформирован. Но вместе с тем он не рассмотрел ответственность ни своих подчиненных, ни непосредственных руководителей. Здесь надо привлекать всех, кто имеет непосредственное отношение к этому сотруднику, вплоть до полного служебного несоответствия», - заключил он.

Татьяна Ковалева