Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Индонезийские живодеры убили орангутана, выстрелив в него 130 раз

8 февраля 2018, 10:15

Обезьяну 19 раз ударили ножом и отрезали левую ногу.

На острове Борнео живодеры крайне жестоким способом убили орангутана, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Раненую обезьяну нашли в воскресенье неподалеку от национального парка Кутай в индонезийской части острова Борнео. Примата, который находился в критическом состоянии, доставили в больницу, где врачи 12 часов боролись за его жизнь. Однако все их усилия оказались безуспешны, и во вторник утром орангутан умер.

На теле животного нашли множество ранений от пуль, выпущенных из пневматического оружия, 74 из них — в голове. Обезьяну 19 раз ударили ножом и отрезали левую ногу.

"В его теле было 130 пуль. Такого большого количества мы еще никогда не находили", — заявил представитель организации "Центр по защите орангутанов".

По его словам, с 2012 года на Борнео и Суматре зарегистрировали 25 случаев расстрела обезьян, но правоохранительные органы так и не арестовали ни одного подозреваемого.

Орангутаны находятся под угрозой вымирания: так, по данным природоохранной организации BOSF, их численность на Борнео за последние 12 лет сократилась вдвое, пишет издание.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...