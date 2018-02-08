На 200-500% завышают стоимость импортных автозапчастей в РК

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Гульнара Бижанова подняла проблемные вопросы ценообразования, возникающие из-за «параллельного импорта», передает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе к премьер-министру страны Г. Бижанова призвала к скорейшему принятию решения Правительством РК по определению позиции страны в вопросе «параллельного импорта» в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Проведен анализ цен на ряд импортных товаров, пользующихся массовым спросом населения нашей страны. С 2015 года РК в связи с заключением Договора о ЕАЭС и гармонизацией национального законодательства перешла на применение регионального принципа, то есть ввела запрет на «параллельный импорт», - напомнила она.

По ее словам, защищенность рынка от несанкционированного правообладателем импорта предполагало повышение инвестиционной привлекательности для создания правообладателями рабочих мест и размещения производства.

«Однако, что фактически получила страна за прошедшие 3 года запрета «параллельного импорта»?! Компания Toyota Motor Corporation как один из правообладателей, открыла сеть дилерских центров на территории Казахстана. В то же время обслуживание казахстанцев в этих дилерских центрах, обходится в круглую сумму и не имеет альтернативного конкурентного выбора. Владельцы товарного знака беспрепятственно могут повышать цены на автозапчасти. Сравнительный анализ ценовой линейки запчастей в дилерских центрах и независимых импортеров показывает разницу от 200 до 500 %», - проинформировала парламентарий.

Как она отметила, аналогичная ситуация складывается в фармацевтической отрасли.

«К примеру, лекарство для лечения онкобольных «Фазладекс» в розничной продаже в аптечной сети Турции стоит в казахстанской валюте 61 982 тенге. Но в Казахстан его завести уже нельзя. Действует региональный принцип исчерпания прав. При его закупе «СК-Фармация» вынуждено соглашаться с установленной ценой 205 275 тенге, а в розничной продаже этот препарат стоит уже 298 996 тенге. Итого превышение стоимости составляет 482 процента. И это лишь единичный случай. В целом сравнительный анализ цен по фармацевтическим препаратам показывает разницу до 550 процентов», - уточнила депутат.

По ее данным, производители, владельцы товарных знаков, могут устанавливать цену для Казахстана значительно выше, чем другим странам, отказать в ее снижении и даже в поставке в Казахстан.

«В связи с чем, единый дистрибьютор ТОО «СК Фармация» даже при необходимости не может закупить на рынках в других странах необходимые медикаменты, так как сразу станет нарушителем действующих правил. Аналогичное положение и по другим видам товаров - медицинского оборудования, одежды, косметики, обуви и другое», - указала Г. Бижанова.

При этом она отметила, что в настоящее время Протокол Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2016 года позволяет странам участницам для отдельных видов товаров установление изъятий из регионального принципа исчерпания исключительных прав на товарный знак.

«Для этого стране - инициатору подобного изъятия необходимо доказать, что конкретные виды товаров недоступны на внутреннем рынке Союза, доступны в недостаточном количестве, по завышенным ценам, а также в иных случаях, исходя из экономических интересов государств-членов Союза. Примеров такой ситуации, аналитических данных по внутреннему рынку предостаточно, однако решения вопроса в виде предложений по изъятиям в Евразийскую экономическую комиссию от Казахстана до сих не представлено. А нужны ли нам такие правила игры, которые ущемляют национальные и экономические интересы нашей страны и граждан?» - задается вопросом депутат.

«Понимая, что проблему «параллельного импорта» следует рассматривать не только с позиции выбора принципа исчерпания прав, но и в условиях установления жестких требований к импортерам и продавцам товаров с целью недопущения распространения некачественной и опасной продукции, убедительно просим обратить внимание на необходимость скорейшего принятия решения Правительством РК по определению позиции страны в данном вопросе в Евразийском экономическом союзе, и создания условий для развития справедливой конкуренции на нашей территории», - добавила парламентарий.

Ксения Давыдова