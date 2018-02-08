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О качестве воздуха в Казахстане рассказали синоптики

8 февраля 2018, 10:18

В нескольких городах страны неблагоприятные метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Метеорологические условия 8 февраля способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 13 городов Казахстана, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Актобе, Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Фото: Times.kz


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