О качестве воздуха в Казахстане рассказали синоптики
В нескольких городах страны неблагоприятные метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Метеорологические условия 8 февраля способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 13 городов Казахстана, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, в Актобе, Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Фото: Times.kz
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