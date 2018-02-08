«КазГПЗ» заподозрили в злоупотреблении монопольным положением

В антимонопольном департаменте по Мангистауской области завершено расследование в отношении завода «КазГПЗ», передает Zakon.kz со ссылкой на "Lada.kz".

Как рассказал Бауржан Есенов, по результатам расследования возбуждено административное производство по части 3 статьи 159 КоАП РК «Монополистическая деятельность».

- Поступила коллективная жалоба от предпринимателей, занимающихся реализацией сжиженного газа. Из жалобы следовало, что завод злоупотреблял монопольным положением, отказывая им в заключении договоров. По данному факту проведен анализ и расследование. Доводы, изложенные в заявлении, были подтверждены. Согласно материалам дела, администрация «КазГПЗ» не заключила договоры более чем с 30-ю предпринимателями. Материалы дела переданы в суд, - сказал Бауржан Есенов.

Согласно постановлению суда, материалы перенаправлены в прокуратуру Жанаозена для принятия процессуального решения в связи с наличием признаков уголовного наказуемого деяния, предусмотренного уголовным законодательством.

- Также в производстве антимонопольного расследования есть коллективное заявление от предпринимателей АГЗС Актау, они жалуются на завышенную цену на топливо от газосетевой организации. Сейчас проводим анализ деятельности двух имеющихся в Мангистау газосетовых организаций. Проверим калькуляцию и обоснованность цен, - отметил Бауржан Есенов.

Напомним, что руководители частных АГЗС Актау заявили, что с появлением газосетевой организации им приходится переплачивать.

Автор: Лиана Рязанцева

Фото из архива "Лады"