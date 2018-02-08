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В конгрессе США приняли законопроект о кибербезопасности Украины

8 февраля 2018, 10:58

За документ высказались 404 конгрессмена, против – трое, еще 23 не голосовали.

Палата представителей конгресса США в среду подавляющим большинством приняла законопроект о кибербезопасности Украины, передает РИА Новости.

За документ высказались 404 конгрессмена, против – трое, еще 23 не голосовали.

В законопроекте, который теперь поступит на рассмотрение сената, предусматривается ряд действий, "соизмеримых с интересами США", которые должен предпринять госдепартамент, чтобы помочь Украине улучшить свою кибербезопасность. Предполагается предоставить Украине необходимую поддержку для повышения до самого передового уровня защиты государственных компьютеров, в частности систем, защищающих критически важную инфраструктуру страны.

Кроме того, предлагается предоставить Украине поддержку для "снижения зависимости от российских технологий", а также в целом повысить ее кибервозможности, расширить обмен информацией о кибербезопасности и международное сотрудничество с Киевом.

Примечательно, что в законе нет конкретных требований, относительно того, как именно госдепартамент должен выполнять указанные меры. Текст закона занимает всего несколько страниц, большая часть которых посвящена общему изложению американо-украинских отношений в сфере кибербезопасности. Тем не менее конгрессмены хотя обязать ведомство не позднее чем через полгода после принятия закона доложить о ходе его исполнения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко


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