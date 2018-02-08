Уходя от погони, пьяный водитель сбил девушку 

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина управлял чужим автотранспортом.

В Усть-Каменогорске сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции задержали водителя, который пытался скрыться с места ДТП, сообщает BNews.kz.

Находясь на маршруте патрулирования по улице Ворошилова, сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль марки "Subaru Legacy", двигавшийся на высокой скорости.

Игнорируя неоднократные требования сотрудников полиции об остановке автотранспорта, водитель иномарки продолжал грубо нарушать правила дорожного движения, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Более того, во время управления автотранспортом мужчина сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе около школы по улице Ворошилова, при этом продолжил движение пытаясь скрыться с места происшествия. Следовавший за ним экипаж увидев лежавшую на дороге потерпевшую 24-летнюю девушку остановился, и одним из сотрудников полиции незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, после чего девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.

Второй сотрудник полиции продолжил движение за подозреваемым. Кроме того, водитель иномарки пытаясь скрыться от страж порядка, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Вскоре водитель иномарки был задержан полицейским по улице Красина. Наряду с этим, мужчина пытался покинуть салон автомобиля и скрыться. Но благодаря грамотным действиям полицейского подозреваемый был задержан.

За рулем находился 27-летний житель областного центра, с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе разбирательств, выяснилось, что мужчина управлял чужим автотранспортном.

В настоящее время сотрудниками полиции начато досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 345 ч.2 УК РК.

Фото: ZP Today