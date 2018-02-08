Адресная доставка лекарств через «Казпочту» и другие новшества в эксклюзивном интервью с Л. Бюрабековой

Вопрос лекарственного обеспечения населения, в том числе льготной категории, является одним из основных направлений деятельности Минздрава РК. Целый комитет в структуре минздрава принимает все необходимые меры: совершенствуется нормативная база, централизуется закупка лекарственных средств, происходит переход на электронный формат. Об этих и других новшествах отрасли подробнее в интервью с председателем Комитета фармации министерства здравоохранения Людмилой Бюрабековой.

- Людмила Витальевна, каким был для отрасли фармации 2017 год? Какие были нововведения? Чего удалось добиться?

- Одним из главных событий я бы хотела назвать - это поручение Главы государства о введении регулирования цен на все лекарственные средства. В рамках реализации этого поручения нами был разработан законопроект о некоторых вопросах лекарственных средств и медицинских изделий. В прошлом году мы его согласовывали во всех государственных органах и внесли в мажилис Парламента. И вот уже с января месяца мы начинаем его отрабатывать во всех комитетах Мажилиса и планируем, что в июне закон будет принят. А само регулирование на все лекарственные средства начнется с 1 января 2019 года.

Кроме того, именно для нас одним из значимых событий было принятие решения о централизованном амбулаторном лекарственном обеспечении через «СК-Фармацию». Точно также в реализацию этого поручения был принят закон о некоторых вопросах ОСМС и подзаконные акты. Так, с 1 января 2018 года все лекарства для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения закупаются через «СК-Фармацию».

- Какая работа проводится по поддержке отечественного товаропроизводителя?

- Я хочу отметить, что в прошлом году был большой рост отечественной промышленности — практически на 41%. Он связан именно с министерством здравоохранения. Поддержка отечественных товаропроизводителей происходит путем заключения долгосрочных договоров сроком на 10 лет через единого дистрибьютора. Например, в текущем году по списку единого дистрибьютора наши отечественные товаропроизводители закрыли нам номенклатуру практически на 50%. Благодаря этому удалось начать поставки отечественных препаратов с 1 января 2018 года.

- Процедуры закупа лекарственных средств и медицинских изделий переходят в электронный формат. Что это даст?

- Мы итак уже стараемся все закупки проводить транспарентно, то есть мы транслируем их онлайн и на сайте «СК-фармации», и на их страничке в Фэйсбуке. Тем не менее это будет еще более транспарентный способ закупа. Уменьшится бумажный документооборот за счет интеграции с порталом госзакупок и с другими информационными системами. Для предпринимателей это будет очень упрощенная процедура, то есть они не будут подавать эти большие пакеты документов. В том числе и для нас, членов тендерной комиссии, это тоже упростит работу, сократит сроки рассмотрения документов. В дальнейшем это еще и предотвращение всяких возможных рисков, о которых в прошлом году также много говорилось.

- Что делается для повышения доступности лекарственных средств?

- Ну в первую очередь, это регистрация лекарственных средств, проверка их на качество и безопасность. В том числе одно из мер повышения доступности — централизация закупа амбулаторно-лекарственного обеспечения, чтобы довести препараты каждому пациенту и плюс мы уже неоднократно говорили, это проект адресной доставки лекарственных средств через «Казпочту». Проект сейчас рассматривается. В качестве пилота во втором полугодии хотим запустить его в Карагандинской области.

Стоит отметить, что сама доставка лекарственных средств на амбулаторном уровне проходит в несколько этапов. Первое — закуп самого лекарственного препарата по заявке медицинской организации. Второе — его доставка в аптеку, где пациент должен его получить. Один из способов доставки он будет выбирать: либо в аптеку прийти за препаратом, либо у себя в поликлинике, где он обслуживается, либо пойдет отметка в «Казпочту», ему привезут домой как сейчас некоторые посылки привозят в «Казпочту». У «Казпочты» этот сервис уже в принципе налажен. Плюс у них идет СМС-оповещение. Сам пациент будет выбирать способ доставки.

Дополнительного выделения бюджетных средств это не потребует. Все расчеты мы уже проводили вместе с «Казпочтой».

- На каком этапе находятся процедуры закупа бесплатных медикаментов и сопутствующих услуг на 2018 год?

- У нас действительно была проблема с поздним закупом лекарственных средств, мы об этом тоже говорили. Вообще по действующему законодательству лекарственных средств «СК-Фармация» может закупать лекарственные средства на следующий финансовый год. Соответственно это давало возможность начать отгрузку товаров практически сразу с 1 января 2018 года. Но из-за того что у нас был принят закон в конце июня и многие подзаконные акты требовали определенных процедур, мы вышли на закуп поздно. В связи с чем мы обращались в Правительство, информировали акиматы, управление здравоохранения Астаны о сложившейся ситуации. Дополнительно выделили им финансирование для амбулаторного лекобеспечения на январь-февраль в размере 5,4 млрд тг. Внесли изменение в действующее постановление, которое дает возможность СК-Фармации закупить 90-дневную потребность из одного источника.

На сегодняшний день все процедуры закупа именно 90-дневной потребности произведены. Завтра у нас уже будет аукцион по основному тендеру двухэтапному, на оставшиеся 9 месяцев. В списке единого дистрибьютора более 1000 наименований. Сейчас мы уже закупили 488 наименований. Они отгружены на склады «СК-Фармации» и разъезжаются по регионам. В восьми регионах страны у нас отпуск лекарств в этом году происходит непосредственно в поликлинике, где прикреплен пациент. Ему не нужно никуда ехать, он получил рецепт, тут же получил свой препарат. В оставшихся восьми — пока услуга учета и реализации будет осуществляться через действующие аптечные сети. Отгрузка уже полным ходом идет. Восемь регионов, которые через поликлиники, уже получили свои препараты. Там, где через аптеки, в четырех регионах, отгрузка уже идет. Некоторые регионы сдержали свое слово: на те дополнительные деньги, которые мы им выделяли на обеспечение на январь-февраль, они закупили и сейчас пока у них даже нет потребности в дополнительных лекарствах. Например, в Кызылординской области.

- В январе был подписан четырехсторонний меморандум о неповышении цен на лекарства между акиматом Южно-Казахстанской области, управлением здравоохранения, комитетом фармации области и ассоциацией Даму. 30 крупных поставщиков лекарств до конца года не будут поднимать цены на 150 наименований лекарств, наиболее часто используемых населением. Кроме этого, достигнута договоренность о снижении цены на 13 лекарственных средств. От кого исходила эта инициатива? Будет ли она тиражироваться на другие области?

— Данная инициатива внедрена уже давно. С 2009 года. Ранее такой же меморандум был заключен между Министерством здравоохранения и крупными ассоциациями на определенный перечень препаратов. В основном отечественные производители берут на себя обязательства по сдерживанию цен. В целом, мы поддерживаем данный меморандум. Сейчас еще четыре региона вышли с таким же предложением. Список лекарственных средств нами ранее был уже просмотрен. Я хочу сказать, что в принципе мы уже итак единым дистрибьютором закупили большую часть препаратов для амбулаторно-лекарственного обеспечения. Тоже отечественных производителей. Будем надеяться, что никаких экономических последствий это не повлечет за собой. Данные меморандумы, конечно, нужны для регионов и в целом для отрасли.

- Какая еще работа именно Комитетом фармации проводится в рамках цифровизации здравоохранения?

- Не сказать, что именно нашим Комитетом, но совместно с региональными управлениями здравоохранения один из приоритетных проектов - это внедрение медицинских информационных систем для того, чтобы мы могли в онлайн-режиме отслеживать количество пациентов, количество стоящих на диспансерном учете, чтобы мы могли точно знать, кому какой препарат положен, дошел ли препарат до пациента или не дошел. Это будет очень важно для нас при планировании потребностей. Потому что наше бюджетное законодательство устроено так, что мы планируем бюджет за год вперед. То есть уже до 1 апреля мы должны сформировать потребность на лекарственные средства и бюджет на 2019 год. Медицинские информационные системы, которые будут интегрироваться с нашей информационной системой по лекарственному обеспечению и с информационной системой «СК-Фармации», нужны для того, чтобы у нас был полный цикл от пациента до отгрузки и дальше препарат дошел до пациента. Интеграция нашей системы и системы единого дистрибьютора будет завершена в конце этой недели, дальше будет зависеть от цифровизации регионов.

- В ряде СМИ появилась информация, что в связи с аномальными морозами не все лекарственные средства и медицинские препараты были доставлены вовремя. Многие жители, в том числе пенсионеры жалуются. Как обстоит ситуация с доставкой и кто за это отвечает?

— Доставку лекарственных средств в регионы осуществляют логисты, которые участвуют в процедуре закупа Единого дистрибьютора и дальше уже осуществляют доставку в регионы. На прошлой неделе, когда были морозы, действительно была проблема с доставкой препаратов в северные регионы: это Костанай, Северо-Казахстанская область. Мы выходили на министерство внутренних дел, чтобы нам помогли, разрешили в сопровождении отправить товар. Лекарства — это же специфичный товар, требует особых условий хранения. Естественно, рисковать, чтобы они где-то встали, замерзли и пришли в непригодном виде пациентам, мы не стали. Вчера (прим. — 30 января т.г.) лекарства во все регионы, где были задержки, уже ушли.

- Касательно доступности лекарств. Поступают жалобы, что во многих аптеках нет лекарств от давления. На самом деле ли это так и почему?

-Поступают жалобы именно с тех регионов, которые с этого года отказались от услуг отпуска через аптеки. Например, Астана. Здесь раньше отпуском лекарств занималось ТОО «Гиппократ». С этого года управление здравоохранения отказалось от этой услуги, чтобы сэкономить деньги, которые они тратили на отпуск и наоборот расширить количество закупленных препаратов. Все лекарства сегодня отпускаются непосредственно через поликлиники. Мы сейчас активно над этим работаем. Во всех регионах пошла разъяснительная работа. Наши территориальные департаменты, управление здравоохранения, центр рационального использования лекарственных средств объединяются в информационную группу и работают со всем населением.

Для примера просто скажу, почему произошла централизация лекобеспечения? Потому что отпуск осуществлялся через аптеки и на этот отпуск закладывалась услуга в размере 25%. То есть покупалось лекарство, внутри цены на него сидели услуги учета и реализации, отпуска пациенту. Мы теряли 25%. Когда мы централизовали на уровне «СК-Фармации», мы уменьшили с 25% до 12%. Но в масштабах страны 12% с учетом реализации составляет 12 млрд тенге. Поэтому многие регионы посчитали и подумали, что им лучше на эти деньги еще лекарства купить и у себя в поликлиниках отпускать препараты.

- Что еще изменилось в системе лекарственного обеспечения?

- С 2012 года впервые был пересмотрен перечень по амбулаторному лекарственному обеспечению. Он был полностью оптимизирован, оттуда ушли неэффективные препараты, которые уже не используются нигде в мире. Введены были новые препараты, согласованы с протоколом диагностики и лечения. Снижены цены на многие позиции. Например, при вирусном гепатите ввели новый препарат, который дает эффективность терапии 95%. Также мы ведем переговоры с ПРООН, чтобы закупить его на прямую с одного источника. ПРООН дает нам снижение цены в два раза. То есть в этому году мы сможем в два раза больше пациентов охватить данной терапией. То есть они (прим. — пациенты) три месяца будут принимать препарат и будут практически здоровы. Таких новых препаратов мы ввели достаточно много.

- Людмила Витальевна, спасибо за интервью. Успехов Вам в дальнейшей реализации поставленных задач!