В Алматы сегодня прозвучат сирены

Сегодня, 8 февраля, в 12 часов 55 минут Департамент по ЧС города Алматы проведет проверку технической готовности системы оповещения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

"В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12 ч. 55 м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг", - отмечается в сообщении.

Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

Фото: tv21.ru