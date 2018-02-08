В СКО чиновникам подарили машины и квартиру на бюджетные деньги

На деньги из местной казны чиновники купили квартиру, 15 машин и подарили их учреждениям, которые финансируют из республиканского бюджета. На одном из таких авто сейчас передвигается борец с коррупцией – руководитель областного департамента Агентства по делам госслужбы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

В общей сложности на подарки потратили свыше 104 миллионов тенге. При этом северный регион является дотационным из госбюджета.

Всего за год члены ревизионной комиссии области провели аудит на 101 объекте. Нарушений выявили больше чем на 21 миллиард 600 миллионов тенге.

Амандык Сейфуллин, член ревизионной комиссии по СКО:

- Три автотранспорта были переданы администратору судов по нашей области, департаменту госдоходов – 5 автотранспорта, прокуратуре области – 1 квартира, 2 автотранспорта, департаменту Нацбюро по противодействию коррупции – 4 автотранспорта и департаменту Агентства по делам госслужбы – 1 автотранспорт. Это всё было приобретено на деньги из местного бюджета и передано в госсобственность. Информация была направлена акиму области. Там аким области будет принимать меры.

Фото с сайта seniorhousingforum.net