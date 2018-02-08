В СКО планируют создать сельскохозяйственный факультет на базе СКГУ
На базе СКГУ имени Манаша Козыбаева сейчас создается новый медицинский факультет.
На расширенном заседании коллегии управления образования аким области Кумар Аксакалов поднял вопрос об отсутствии в регионе факультета сельскохозяйственного направления. Для аграрного региона это нонсенс заметил глава региона передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
«В сельскохозяйственном регионе нет факультета для подготовки специалистов аграрного сектора. Наши дети выезжают в Кокшетау, Костанай и в Астану, чтобы учиться на сельскохозяйственные специальности. У нас должен быть такой факультет, к нам должны ехать учиться. Именно у нас должны быть лучшие технологии сельского хозяйства. Здесь лучшая земля, соответственно здесь должны быть лучшие кадры, специалисты и ученые. К нам на практику и на учебу должны приезжать из других регионов. Вот такая задача стоит перед руководством СКГУ. Мы сейчас активно работаем с министерством сельского хозяйства в этом направлении», - отметил Кумар Аксакалов.
На базе СКГУ имени Манаша Козыбаева сейчас создается новый медицинский факультет. Планируется прием иностранных студентов, а также откроется хорошая возможность и для наших студентов, получить медицинское образование в своем регионе. При этом клинической базой для обучения будет областная больница.
«Подготовку медиков мы будем всячески поддерживать», - подчеркнул глава региона. Также из областного бюджета были выделены средства для восполнения нехватки специалистов в сфере педагогики. 75 грантов должны решить проблему с нехваткой педагогических кадров.
В текущем году по программе «Серпін» в Северо-Казахстанском государственном университете завершают обучение 127 выпускников педагогических специальностей, а также 192 выпускника по техническим и сельскохозяйственным специальностям 5-ти колледжей.
«Надо провести индивидуальную работу с каждым выпускником, предложить ему рабочее место и жилье, сделать так, чтобы он захотел остаться в нашем регионе. Это совместная работа университета, управления образования, акимов регионов», - подчеркнул аким области.
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