В СКО планируют создать сельскохозяйственный факультет на базе СКГУ

На расширенном заседании коллегии управления образования аким области Кумар Аксакалов поднял вопрос об отсутствии в регионе факультета сельскохозяйственного направления. Для аграрного региона это нонсенс заметил глава региона передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В сельскохозяйственном регионе нет факультета для подготовки специалистов аграрного сектора. Наши дети выезжают в Кокшетау, Костанай и в Астану, чтобы учиться на сельскохозяйственные специальности. У нас должен быть такой факультет, к нам должны ехать учиться. Именно у нас должны быть лучшие технологии сельского хозяйства. Здесь лучшая земля, соответственно здесь должны быть лучшие кадры, специалисты и ученые. К нам на практику и на учебу должны приезжать из других регионов. Вот такая задача стоит перед руководством СКГУ. Мы сейчас активно работаем с министерством сельского хозяйства в этом направлении», - отметил Кумар Аксакалов.

На базе СКГУ имени Манаша Козыбаева сейчас создается новый медицинский факультет. Планируется прием иностранных студентов, а также откроется хорошая возможность и для наших студентов, получить медицинское образование в своем регионе. При этом клинической базой для обучения будет областная больница.

«Подготовку медиков мы будем всячески поддерживать», - подчеркнул глава региона. Также из областного бюджета были выделены средства для восполнения нехватки специалистов в сфере педагогики. 75 грантов должны решить проблему с нехваткой педагогических кадров.

В текущем году по программе «Серпін» в Северо-Казахстанском государственном университете завершают обучение 127 выпускников педагогических специальностей, а также 192 выпускника по техническим и сельскохозяйственным специальностям 5-ти колледжей.

«Надо провести индивидуальную работу с каждым выпускником, предложить ему рабочее место и жилье, сделать так, чтобы он захотел остаться в нашем регионе. Это совместная работа университета, управления образования, акимов регионов», - подчеркнул аким области.